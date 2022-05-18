Anamur'da muhtarlara afetler konusunda eğitim verildi - Haberler

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Anamur'da muhtarlara afetler konusunda eğitim verildi

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da muhtarlara afetler konusunda eğitim verildi

Mersin'in Anamur ilçesinde, muhtarlara yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, muhtarlara yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

??????? Kaymakamlık tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programa, ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

AFAD ekiplerince, katılımcılara başta deprem olmak üzere afetlerle ilgili bilgi verildi, alınması gereken önlemler anlatıldı.

Etkinliğe Kaymakam Bilal Bozdemir de katıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Kaymakamlık, Mersin, Anamur, Düğün, Güncel, Haberler

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