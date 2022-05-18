Anamur'da muhtarlara afetler konusunda eğitim verildi - Haberler

Mersin'in Anamur ilçesinde, muhtarlara yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

??????? Kaymakamlık tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programa, ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

AFAD ekiplerince, katılımcılara başta deprem olmak üzere afetlerle ilgili bilgi verildi, alınması gereken önlemler anlatıldı.

Etkinliğe Kaymakam Bilal Bozdemir de katıldı.