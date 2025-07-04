Anamur'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
Anamur Kaymakamlığı'nın düzenlediği muhtarlar toplantısında, mahallelerdeki hizmetler ve orman yangınlarıyla mücadele konuları ele alındı.
Anamur Kaymakamlığı koordinesinde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Kemal Duru başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mahallelerde sunulan hizmetler ele alındı.
Muhtarların taleplerinin dinlendiği toplantıda, Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş de orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik sunum yaptı.
Toplantı, karşılıklı istişare ve değerlendirmelerle sona erdi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel