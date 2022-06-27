Anamur'da Muhtarlar Derneği kuruldu Mersin'in Anamur ilçesinde Muhtarlar Derneği kuruldu. Mersin'in Anamur ilçesinde Muhtarlar Derneği kuruldu. Dernek Başkanı Kızılaliler Mahalle Muhtarı Mehmet Sarı, derneğin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yakın zamanda büronun açılışını da gerçekleştireceklerini belirten Sarı, el ele vererek çalışacaklarını söyledi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gülgen de her zaman muhtarlarla iletişim halinde olduklarını kaydetti.??????? AA / İbrahim Polat - Güncel Mersin Anamur Güncel Haberler

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