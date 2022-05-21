Anamur'da MHP'nin 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi

Anamur ilçesinde MHP'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Anamur Belediyesi 82 Sosyal Tesisleri'ndeki etkinliğe, MHP MYK Üyesi Serdar Soydan, MHP Disiplin Kurulu Genel Sekreteri ve YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan, MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşması yapan Anamur İlçe Başkanı Adnan Gübbük, katılımcılara teşekkür ederek programın hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantıda, Soydan ve Ercan ile diğer katılımcılar da birer konuşma yaptı.