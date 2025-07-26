Anamur'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuklara trafik kurallarını ve tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini anlattı.

Mersin'in Anamur ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Camisi'nde eğitim alan 4-6 yaşındaki öğrencilere trafik kurallarını anlattı.

Polisler, çocuklara tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarıda bulundu.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, eğitimlerle çocukların hem imanlarının hem de sosyal bilinçlerinin güçlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
2 askerimiz şehit oldu, MSB ilk otopsi raporunu paylaştı

2 askerimiz nasıl şehit oldu? MSB ilk otopsi raporunu paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözde Kansu: Kocam beni yengesiyle aldatırsa o evde durmam

Çok konuşulan sahne hakkında sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.