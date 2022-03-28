Anamur'da "Kitap Günleri" etkinliği yapıldı

Anamur Belediyesince, Kütüphane Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kültür İşler Müdürlüğü tarafından Muşurap Sanat Sokağı'nda organize edilen "Kitap Günleri" etkinliğinde stantlar kuruldu.

Stantlardaki kitapları inceleyen katılımcılar, yazarlarla da sohbet etme imkanı buldu.

Etkinliğe, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilciler de katıldı.???????