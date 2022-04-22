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Anamur'da kaymakamın ve belediye başkanının makamına öğrenciler geçti

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da kaymakamın ve belediye başkanının makamına öğrenciler geçti

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere bıraktı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere bıraktı.

Anamur Akdeniz İlkokulu'nun öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaymakam Bozdemir'i ziyaret etti.

Bozdemir, öğrencilerden Ahmet Tuğra Yıldız'a makamını bir günlüğüne devretti.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç başkanlık koltuğuna kendisini ziyarete gelen ana sınıfı öğrencisi Mert Deniz Erdoğdu'ya bıraktı.

Öğrenciyle sohbet eden Kılınç, "Geleceğimizin teminatı olacağına inandığımız evlatlarımızın yüksek özgüvenli ve girişken olması bizleri memnun ediyor. Öğrencimizin de ileride kurumlarımızı başarıyla yöneteceğine tüm kalbimle inanıyorum." ifadesini kullandı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Bilal Bozdemir, Hidayet Kılınç, 23 Nisan, Akdeniz, Güncel, Haberler

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