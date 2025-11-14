Anamur'da Kan Bağışı Etkinliği: Kızılay'dan Madalya ve Plaket

Anamur ilçesinde kan bağışında bulunan Anamur Orman İşletme Müdürlüğü personeline Türk Kızılay tarafından madalya ve plaket verildi.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte kan bağışı kabul edildi, düzenli bağış yapanlara da madalya ve plaket verildi.

Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, yatığı açıklamada, kan bağışının hayat kurtaran büyük bir dayanışma örneği olduğunu belirterek, "Personelimizin duyarlılığıyla gurur duyuyoruz. Bu anlamlı katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.