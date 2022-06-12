Anamur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Haberler

Anamur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
AA - İbrahim Polat - Güncel
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Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında kadınlara bilgi verildi.
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, pazar yeri ve bazı işletmelerde kadınlarla bir araya geldi.
Ekipler, kadınlara KADES hakkında bilgilendirme yaparak, uygulamanın telefonlarına yüklenmesi konusunda yardımcı oldu.
AA / İbrahim Polat - Güncel