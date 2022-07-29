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Anamur'da iki mahalleye su tankeri desteği

Anamur'da iki mahalleye su tankeri desteği

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü, olası yangınlarda erken müdahalede kullanılması için iki mahalleye su tankeri desteği sağladı.

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Anamur Orman İşletme Müdürlüğü, olası yangınlarda erken müdahalede kullanılması için iki mahalleye su tankeri desteği sağladı.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara su tankeri kullanma eğitimi verildi.

Eğitimlerin ardından Bozdoğan ve Çaltıbükü mahalle muhtarlarına su tankeri teslim edildi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü su Güncel Haberler

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