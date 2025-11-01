Anamur'da Eski Hükümet Konağı Adalet Sarayı Olarak Hizmete Girdi

Mersin'in Anamur ilçesinde eski hükümet konağı yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla Anamur Adalet Sarayı olarak hizmet vermeye başladı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca eski hükümet konağında geçen yılın Temmuz ayında çalışma başlatıldı.

Hazırlanan projeyle bakım, onarım ve mimari yenileme çalışmaları yapılarak bina modern hale getirildi.

Anamur Adalet Sarayı olarak hizmet verecek binada, taşıyıcı sistem tamamen güçlendirilirken, elektrik ve mekanik altyapı da yenilendi.

UYAP kablolama sistemi, yangın algılama, güvenlik ve haberleşme altyapılarının da standartlara uygun hale getirildiği binada, 14 cumhuriyet savcısı ve 9 hakim için odalar düzenlendi.

Çalışmalarla binada 6 duruşma salonu ve 1 sorgu odası da yapıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, Anamur Ağır Ceza Mahkemesi ve diğer ilgili birimler binada hizmet vermeye başladı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, yaptığı açıklamada, projeye en başından itibaren büyük bir vizyon ve kararlılıkla destek veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve katkılarından dolayı Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.

Anamur Adalet Sarayı'nın teknik ve çevresel düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından açılışının yapılması bekleniyor.