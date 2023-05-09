Anamur'da engellilere malzeme desteği

Mersin'in Anamur ilçesindeki engelliler için yardım malzemesi desteğinde bulunuldu.

Almanya Elele Bielefeld Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ilçede yaşayan engelli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere malzeme gönderdi.

Akülü tekerlekli sandalye, hasta yatağı, yardımcı yürüteç, baston, ortopedik bandaj ve koltuk değneğinden oluşan yardım malzemeleri, Anamur Belediyesi önünde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, burada yaptığı konuşmada, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Elele Bielefeld Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Karabel de desteklerinin süreceğini kaydetti.