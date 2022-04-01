Anamur'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik yapıldı - Haberler

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Anamur'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik yapıldı

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da

Anamur Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu'nda "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik yapıldı.

Anamur Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu'nda "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik yapıldı.

Okul Müdürü İrfan Başar, etkinliğe katkı verenlere teşekkür etti.

Programda öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi, uçan balonları serbest bıraktı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

okul müdürü, İmam Hatip, Otizm, Güncel, Haberler

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