Anamur'da Dolandırıcılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde dolandırıcılık olaylarının ele alındığı asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Kemal Duru ve ilçede faaliyet gösteren bankaların şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, telefon ve internet aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınacak önlemler görüşüldü.

Kaymakam Duru, toplantıdaki konuşmasında, "Vatandaşlarımız birbirini tanıyor, bankacılar da müşterilerini genellikle biliyor. Bu nedenle şüpheli durumlarda müşterilerin uygun dille uyarılması ve gerekirse emniyetle iletişim kurulması çok önemli." ifadesini kullandı.