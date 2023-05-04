Üye Girişi
Haberi Paylaş
Anamur'da doğal gaz kullanımı için çalışmalar başladı

Anamur'da doğal gaz kullanımı için çalışmalar başladı

Güncel Haberler

Mersin'in Anamur ilçesinde doğal gaz kullanımı için hazırlık çalışmalarına başlandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde doğal gaz kullanımı için hazırlık çalışmalarına başlandı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçeye doğal gaz getirilmesi projesi kapsamında Kalınören Mahallesi'nde yapımına başlanan depolama tesisini inceledi.

Buradaki açıklamasında kasımda vatandaşların evlerinde doğal gaz kullanabileceğini belirten Kılınç, vaatlerinden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü Tufan Duman da ilçede bu yıl 19 kilometrelik şebeke montajı yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel

Hidayet Kılınç Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title