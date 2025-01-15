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Anamur'da Ana Sınıfı Öğrencileri Orman İşletme Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

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Mersin'in Anamur ilçesinde Kıbrıs İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ormanlar hakkında bilgi aldı ve çeşitli faaliyetlere katıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden ana sınıfı öğrencilerine faaliyetler anlatıldı.

Anamur Kıbrıs İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, öğretmenler ve okul müdürü eşliğinde Orman işletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ormanlar hakkında bilgi alan öğrenciler, faaliyetlerin tanıtıldığı videoyu izledi.

Öğrenciler, müdürlüğün bahçesindeki bitkileri inceledi, fidan dikimi yaptı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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