Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı - Haberler

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Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı

MERSİN'de AK Parti Anamur ilçe binası ile bir iş yerine taş atarak camlarını kıran H.D. (20) yakalandı.

MERSİN'de AK Parti Anamur ilçe binası ile bir iş yerine taş atarak camlarını kıran H.D. (20) yakalandı.

AK Parti Anamur ilçe binası ile aynı caddedeki Suriyeli M.A.'nın iş yerine 8 Nisan gecesi kaldırım taşları atıldı. Parti binası ile iş yerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kimliği saptanan H.D., gözaltına alındı.  İfadesinde olay gecesi alkollü olduğunu belirten H.D., binalara verdiği  zararı da karşılayabileceğini söyledi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.D., ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.


Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı

Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı

Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suriyeli, AK Parti, Güncel, Haberler

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