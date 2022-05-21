Anamur'da Aile Haftası kapsamında bilgilendirme yapıldı - Haberler

Anamur'da Aile Haftası kapsamında bilgilendirme yapıldı
AA - İbrahim Polat - Güncel
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Anamur Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Aile Haftası kapsamında mahalle muhtarları ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Anamur Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Aile Haftası kapsamında mahalle muhtarları ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Anamur Kültür Merkezi'ndeki programda müdürlük personellerince, aile değerleri, aileleri destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi, ailenin güçlendirilmesi konularında sunum yapıldı.
Programa ilçe Kaymakamı Bilal Bozdemir de katıldı
AA / İbrahim Polat - Güncel