Anamur'da Adli Yıl Açılış Töreni Düzenlendi

Mersin'in Anamur ilçesinde adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Anamur Adliyesi'nde düzenlenen törende, adaletin önemine dikkat çekti.

Adliye yeni binasının yapım sürecinin devam ettiğini ifade eden Çatlı, binanın resmi açılışının Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek zamanda yapılacağını söyledi.

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Çatlı, adaletin milletin varlığının teminatı, milletin de adaletin en büyük dayanağı olduğunu belirtti.

Törene, Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir ve davetliler katıldı.