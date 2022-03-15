ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI - Haberler

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ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Uçarı ve Kızılaliler Mahallelerinde ormanlık alanda geçen enerji nakil hatlarının aşırı rüzgardan birbirine sürtmesinden kaynaklı oluşan kıvılcımlar yangına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çıkan yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI

ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI

ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI

ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Enerji, Yangın, Güncel, Haberler

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