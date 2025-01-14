Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Çatlı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı fotoğraflarına oy veren Çatlı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" adlı eserini seçti.

Çatlı, "Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı motifi", "Haber" kategorisinde ise Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" adlı fotoğrafını oyladı.

Kategorilerde çok güzel karelerin yer aldığını dile getiren Çatlı, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.