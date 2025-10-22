Haberler

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Öğrencilerle Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Vakıfbank Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen Mesleki Tanıtım Günleri'nde ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Çatlı, savcılığın bir meslek değil, vicdanla yürütülen bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak öğrencileri adil ve dürüst olmaya teşvik etti.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Çatlı, Vakıfbank Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen Mesleki Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Çatlı, savcılığın yalnızca bir meslek değil, vicdanla yürütülen bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Öğrencilerden ilerde hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar adil ve dürüst olmalarını isteyen Çatlı, "Toplumun huzuru, her bireyin kendi vicdanıyla barışık olmasından geçer." ifadesini kullandı.

Çatlı, programda öğrencilerin sorularını cevapladı.???????

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Kaçak sigara balonları ülkenin başkentini kaosa sürükledi

Kaçakçıların balonu başkenti kaosa sürükledi! Tüm uçuşlar iptal edildi
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.