Anamur Belediye Başkanı Kılınç'tan "en yaşlı" annelere ziyaret - Haberler

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Anamur Belediye Başkanı Kılınç'tan "en yaşlı" annelere ziyaret

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Anamur Belediye Başkanı Kılınç'tan 'en yaşlı' annelere ziyaret

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçedeki en yaşlı anneleri ziyaret etti.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçedeki en yaşlı anneleri ziyaret etti.

Kılınç, Anneler Günü dolayısıyla Çarıklar Mahallesi'ndeki 108 yaşındaki Fatma Arıkan ile Ören Mahallesi'nde yaşayan 106 yaşındaki Remziye İnceoğlu'na ziyarette bulundu.

Arıkan ve İnceoğlu'nun Anneler Günü'nü kutlayan Kılınç, iki anneye de çeşitli hediyeler verdi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Hidayet Kılınç, Ören Mahallesi, Anneler Günü, Güncel, Haberler

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