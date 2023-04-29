Analist Murat Tufan: Çin Dijital Çağın Öncüsü Konumunda

Bir Türk uzman, Çin'in bir dizi planlı atılım sayesinde dijital ekonomide büyük adımlar attığını ve dijital çağın öncüsü haline geldiğini söyledi.

Bir Türk uzman, Çin'in bir dizi planlı atılım sayesinde dijital ekonomide büyük adımlar attığını ve dijital çağın öncüsü haline geldiğini söyledi.

SES (Türkçe): MURAT TUFAN, Türk yayın kuruluşu Ekotürk'te Analist:

"Dijitalleşme, bu çağa da adını vermiş olan, oldukça önemli bir alandır. Her geçen gün yapay zeka, ya da artırılmış gerçekliğe bakıldığında, insana en yakın teknolojileri görüyoruz. Buna da Çin öncülük yapıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)