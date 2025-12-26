Haberler

Anahtarı unuttuğu eve balkondan girmek isterken düşüp, yaralandı

Aksaray'da, anahtarını unutan 25 yaşındaki Yusuf Torabay, komşusunun penceresinden geçerek evine girmeye çalışırken yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü ve yaralandı. Hastaneye kaldırılan Torabay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AKSARAY'da anahtarını unuttuğu 1'inci kattaki evine komşusunun penceresinden geçip balkondan girmek isterken düşen Yusuf Torabay (25), yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Dere Mahallesi 651 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Torabay, anahtarı evde unuttuğunu fark edince, yan komşusunun penceresinden geçerek evinin balkonuna girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Torabay, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine adrese polise ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Yusuf Torabay, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Torabay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
