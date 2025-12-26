Anahtarı unuttuğu eve balkondan girmek isterken düşüp, yaralandı

AKSARAY'da anahtarını unuttuğu 1'inci kattaki evine komşusunun penceresinden geçip balkondan girmek isterken düşen Yusuf Torabay (25), yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Dere Mahallesi 651 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Torabay, anahtarı evde unuttuğunu fark edince, yan komşusunun penceresinden geçerek evinin balkonuna girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Torabay, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine adrese polise ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Yusuf Torabay, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Torabay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.