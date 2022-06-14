Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı - Oğuzhan Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı

KÜTAHYA'da, E.K.'nın (16) yürürken havaya attığı anahtarı trafonun üzerinde kaldı.

KÜTAHYA'da, E.K.'nın (16) yürürken havaya attığı anahtarı trafonun üzerinde kaldı. Anahtarını almak için trafoya çıkan E.K., mahsur kaldı.

Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde E.K.'nin yürürken havaya attığı anahtarı trafonun üzerinde kaldı. Anahtarını almak için trafoya çıkan E.K. inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki trafoda mahsur kalan E.K.'yi merdivenle kurtardı.


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title