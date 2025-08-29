Anahtar Parti: Siyaset Etiğini Yok Sayan, Seviyesiz Üslupla Yapılan Tepkilere Asla Aynı Dille Karşılık Vermeyeceğiz

(ANKARA) - Anahtar Parti, teşkilatları için hazırladığı duyuru metninde, "Partimizin de titizlikle izlediği PKK terör örgütüyle yürütülen süreç gündemdedir. Partimiz, bu sürecin ileride milletimizi karşı karşıya bırakabileceği olumsuzluklara dair endişelerini her fırsatta dile getirmektedir. Siyaset etiğini yok sayan, seviyesiz üslupla yapılan tepkilere asla aynı dille karşılık vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Anahtar Parti, teşkilatları için bir duyuru metni hazırladı. Anahtar Parti Genel Sekreteri Nihal Ağca imzalı duyuruda, "Elbette partimizin politikaları eleştirilebilir. Ancak siyaset etiğini yok sayan, seviyesiz üslupla yapılan tepkilere asla aynı dille karşılık vermeyeceğiz. Anahtar Parti, her zaman yapıcı ve çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket etmeye devam edecektir" denildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki kuruluşumuzun üzerinden henüz bir yıl geçmemişken, teşkilatlarımızın büyük gayretleri sonucunda milletimizin Partimize olan teveccühü kamuoyunda giderek artmaktadır. Bu başarının artarak devamı konusunda, teşkilatlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Partimizin kuruluş felsefesine uygun olarak milletimizin sorunlarını ve çözüm önerilerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmaları adına aşağıdaki hususların hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

"Genel Başkanımızın nerede, ne zaman ve neyi konuşacağı kimsenin iznine bağlı değildir"

Son aylarda özellikle Cumhur İttifakı tarafından yürütülen ve kamuoyunun dikkatle takip ettiği, partimizin de titizlikle izlediği PKK terör örgütüyle yürütülen süreç gündemdedir. Partimiz, bu sürecin ileride milletimizi karşı karşıya bırakabileceği olumsuzluklara dair endişelerini her fırsatta dile getirmektedir.

Sayın Genel Başkanımız, her platformda PKK terör örgütü ile yürütülen görüşmelere dair çekincelerini dile getirmiş, bu sürecin bir dayatmaya dönüştürülmesinin siyasi iktidarın hakkı olmadığını vurgulamış, ayrıca milli güvenliği tehlikeye atmayacak bir şeffaflıkla ülke meselelerinin çözülmesi gerekliliğini açıkça ifade etmiştir. Bunu da milletin kendisine yüklediği bir sorumluluk olarak kabul etmiş, terör örgütü ile görüşerek terörün bitirilemeyeceğini sık sık dile getirmiştir. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin fedakarlıkları ortadayken, terör örgütüyle görüşerek terörün bitmeyeceği yönündeki endişesini de sık sık dile getirmektedir.

Sayın Genel Başkanımızın nerede, ne zaman ve neyi konuşacağı kimsenin iznine bağlı değildir. Anahtar Parti, milletimizin sorunlarına ilişkin görüşlerini, endişelerini ve çözüm önerilerini dile getirme hakkına ve sorumluluğuna sahiptir.

"Anahtar Parti, çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket etmeye devam edecektir"

Elbette partimizin politikaları eleştirilebilir. Ancak siyaset etiğini yok sayan, seviyesiz üslupla yapılan tepkilere asla aynı dille karşılık vermeyeceğiz. Anahtar Parti, her zaman yapıcı ve çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket etmeye devam edecektir. Değerli Teşkilat Mensuplarımız, bu değerlendirmeler ışığında, milletimizle buluşmaya; ülkemizin sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi paylaşmaya büyük bir gayretle devam edeceğiz. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Anahtar Parti'ye yakışan duruş ve kuruluş ilkelerimize uygun hareket edeceğinizden eminiz."