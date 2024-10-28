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Anahtar Parti'nin Kuruluş Dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na Teslim Edildi

Anahtar Parti'nin Kuruluş Dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na Teslim Edildi
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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu başkanlığındaki Anahtar Parti, İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini sundu. A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, partinin büyük bir dip dalgası ile geleceğini belirtti ve Türk milletinin problemlerini çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

(ANKARA) - İYİ Parti 'den istifa eden eski milletvekili Yavuz Ağıralioğlu başkanlığındaki Anahtar Parti'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, "Gerçekten çok büyük dip dalga var. Bu dip dalga 1983'teki Anavatan, 2001'deki AK Parti dip dalgasını da geride bırakacak şekilde gerçekten şiddetli bir şekilde geliyor" dedi.

Anahtar Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ile beraberindeki parti üyeleri, İçişleri Bakanlığı'na, partinin kuruluş dilekçesini teslim etti.

Ayhan Erel, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Atatürk, 28 Ekim'de bağ evinde 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak.'

Partimizin adı üzerinde yorumlar var. Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye'deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız.

Bunu Türkiye'nin dört bir yanından gece yarısından itibaren akın akın Ankara Ticaret Odası'na gelen insanların gözlerindeki ışıltıdan, heyecanından görmekteyiz. Gerçekten çok büyük dip dalga var. Bu dip dalga 1983'teki Anavatan, 2001'deki AK Parti dip dalgasını da geride bırakacak şekilde gerçekten şiddetli bir şekilde geliyor. Milletimiz karamsar olmasın. Olmayan ekonomi ve erozyona uğrayan akıl, ahlak ve adaletle bu problemlerin tamamını inşallah bu liyakatli, şöhretsiz kadrolarla çözeceğiz. Milletimizin gözü aydın olsun. Çünkü bu partiyi millet kurdu. Türkiye'nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır. Partimizin Türk milletine, yüce Türk devletine ve Türk siyasi hayatına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce Türk milletine saygılar sunuyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Yavuz Ağıralioğlu Ayhan Erel İYİ Parti

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