Anahtar Parti Kurucularından Kalkan: "Bir İdeolojinin Temsilciliğine Soyunmak Yerine Memleketin Sorunlarını Çözme Arayışına Talibiz"

HABER: Batuhan DÜKEL

(ANKARA)- Anahtar Parti kurucularından siyaset bilimci Dr. Nurettin Kalkan, hem sıkışan siyasal sistemin kilidini açmakhem de memleketin sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirterek "Biz bir ideolojinin temsilciliğine soyunmak yerine memleketin sorunlarını çözme arayışına talip oluyoruz. 'Bu sorunları çözecek kadro biziz' diyoruz. Yani biz bu yüzden Anahtar Parti'yi kurduk" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den istifa ederek 28 Mart 2024 tarihinde kurduğu Anahtar Parti'nin kurucuları arasında yer alan siyaset bilimci Dr. Nurettin Kalkan, ANKA Haber Ajansı'na parti hakkında merak edilenleri anlattı. Kalkan, şunları söyledi:

"İktidar uzunca bir süredir toplumun sorunlarını çözme kudretinden uzak. İktidarın karşısında ki muhalefet genel seçimlerde iktidarı sandıkta alaşağı edemiyor. Dolayısıyla bizi bir kısır döngü içerisine sokan siyasal sistemimiz var. İçinde bulunduğumuz bu öğrenilmiş çaresizlik halinden de bizi en nihayetinde bir siyasi parti, bir ya da birden fazla siyasi parti elimizden tutup çıkartacak.

"Sıkışan siyasal sistemin kilidini açmak amacıyla Anahtar Parti'yi kurduk"

En nihayetinde biz siyaset kurumundan ümidimizi kesemeyiz. Yani nihai olarak Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulacak olan kurum bütün şu anki vasıfsızlığına rağmen, kifayetsizliğine rağmen siyaset kurumudur. Biz de burada zaten anahtar esprisi de oradan geliyor. Sıkışmış, basit daire içerisinde hapsolmuş bir siyasal sistem var. Uzunca bir süredir çözülemeyen toplumsal problemler var. Hem siyasal sistemimizi açmak, sıkışan siyasal sistemin kilidini açmak hem de memleketimizin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Anahtar Parti'yi kurduk."

"Temel iddiamız bir ideolojinin temsilciliğini yapmaktan ziyade memleketin temsilciliğini yapmak"

Türkiye'de kendini milliyetçi-muhafazakar parti olarak tanımlayan birçok parti varken Anahtar Parti'yi diğerlerinden ayıran temel farkların ne olduğu sorusu üzerine Kalkan, şöyle konuştu:

"Kendini milliyetçi olarak tarif eden parti sayısında da bir artış var. Eskiden milliyetçiler kurumsal olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde temsil edilirlerdi. Şimdi öncelikle ben şu hususun altını çizmek istiyorum. Bakın, son dönemde kurulan milliyetçi partilerine bakalım. Mesela İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki olaylı kongre sürecinden sonra kuruldu, 2015-2016 yıllarındaki kongresi sürecinden sonra kuruldu. Zafer Partisi İYİ Parti'ye itiraz eden Ümit Özdağ tarafından kuruldu. İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'ne itiraz etti. Zafer Partisi İYİ Parti'ye itiraz etti. Bizim ise Anahtar Parti'nin hikayesi ise bunlardan biraz farklı. Sayın Genel Başkanımızın hikayesine bakalım. Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den Mart 2023'te istifa etmişti. Bunun akabinde hemen bir siyasal parti kurmadı. Sayın Genel Başkanımızın itirazı İYİ Parti'yi de içine alan daha büyük bir itirazdı. Memleketin yönetim tarzına, memleketi yöneten iktidara ve bu memleketi yönetmeye talip olan muhalefete dair verilmiş bir reaksiyondu. Yani biz bir siyasal partiye küsüp siyasi parti kurmadık. Biz bir siyasal partiye kızıp hadi başka bir parti kuralım demedik. Biz memleketin içinde bulunduğu sorunlara ve bu sorunları çözme iddiasında bulunan siyasal aktörlere, iktidar muhalefet demeden hepsine bir itirazda bulunarak siyasi partimizi kurduk.

Milliyetçilik meselesine gelecek olursak evet Sayın Genel Başkanımızın siyasal kariyerine baktığımızda milliyetçi partilerde siyaset yaptığını görüyoruz. Kendisi milliyetçi muhafazakar bir aktörü olarak tarif ediliyor ama biz Anahtar Parti olarak kendimizi bir ideolojiyle tarif etmekten ziyade itirazlarla tarif ediyoruz. Nedir o itirazlar? O itirazlar bugün memleketimizin sorunları. Biz bir ideolojinin temsilciliğine soyunmak yerine memleketin sorunlarını çözme arayışına talip oluyoruz. 'Bu sorunları çözecek kadro biziz' diyoruz. Yani biz bu yüzden Anahtar Parti'yi kurduk. Dolayısıyla burada diğer partileri asla tukaka etmiyorum. Diğer partilerde siyaset yapan yakın dostlarımız, ahbaplarımız var. Onlara da asla bir kötü söz, kem söz etmek istemiyorum. Fakat bizim temel iddiamız bir ideolojinin temsilciliğini yapmaktan ziyade bir memleketin temsilciliğini yapmak ve o memleketin içinde bulunduğu, o memleketin maruz kaldığı sorunları çözme iradesidir diyeyim."

Anahtar Parti'nin kaç ilde örgütlü olduğu sorusuna Kalkan, şu yanıtı verdi:

"Örgütlenme çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakın bir zamanda bu 41 il seviyesine çıkacak. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 30 bandına yaklaştık. Tam rakamı söyleyemeyeceğim ama yakında 41 ilde teşkilatlanmış olacağız ve 6 ay sonra da büyük kongremizi yapıp seçime girme yeterliliğini elde edeceğiz."

"Bütçesi tamamen gönüllü imece usulü bağışlarla sağlanıyor"

Anahtar Parti'nin kuruluş ve örgütlenme giderlerinin nasıl finanse edildiği sorusuna Kalkan şunları söyledi:

"Anahtar Parti'nin bütçesi tamamen gönüllü imece usulü bağışlarla sağlanıyor. Hali vakti yerinde olan insanlar katkı sunuyor. Hali vakti yerinde olmayanlar da katkı sunuyor. Herkes kesesi ölçeğinde katkıda bulunuyor."