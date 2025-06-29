Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Konya'da Halk Buluşması Düzenledi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Konya'da Halk Buluşması Düzenledi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Büyük Halk Buluşması'nda, partisinin çalışmaları ve Türkiye'nin geleceği üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 2025 hedefleriyle ülkenin sorunlarını çözmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Konya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 81 ilde teşkilatlarının bulunduğunu ve seçime hazır olduklarını söyledi.

Konya'da Hazreti Mevlana'nın huzurunda milletle beraber olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ağıralioğlu, "Biz şimdi bir parti kurduk zannediyorlar. Bir parti kurduk da milletle buluşmaya çalışıyoruz zannediyorlar. Biz devletimizi adaletle buluşturmaya, milletimizi bollukla buluşturmaya, çocuklarımızı hayalleriyle buluşturmaya, alın terinin hakkını alamayanları hakkıyla buluşturmaya, bu memleketi üretimle buluşturmaya, akademiyi ilimle, akılla, gayretle buluşturmaya, sanayiciyi rekabetle, çiftçiyi bollukla, bereketle buluşturmaya, sofralarımıza, evimize, hanemize esenlik gelsin diye çalışanlarımızı, mücadele edenlerimizi hak ettiklerini alabilecekleri imkanla buluşturmaya gayret ediyoruz. Biz bir partiyi milletle buluşturmaya değil, bir milleti yeniden ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Memleketin sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını belirten Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"2025 yılında hak ettiklerini bulamayanlara, hak etmediklerini yaşatanlara ikazlarımızla bir yol 'bismillah'ındayız. Karşı karşıya olduğumuz Türkiye, siyasi rekabette oy alıp iktidar olmaya heves ettiğimiz bir memleket değildir. Karşı karşıya olduğumuz şey bir milletin bundan sonra hangi hakikatlerle yaşayacağını bilen, bu hakikatlerle millet buluşsun diye meydan meydan milletiyle buluşabilen Anahtar Parti, memleketin yaşadığı sorunları milletine çok görenlerin değil, milletine yaşattığınız bu şartları milletine az görenlerin hareketidir. Anahtar Parti, her partiden bir parti olarak kurulmadı. Gözünü, kalbini parti rekabetine kaptırmadı."

Gayelerinin Türk devletini yeniden güçlü hale getirmek, milletin refah seviyesini artırmak olduğunu anlatan Ağıralioğlu, milliyetçiliğin bir mesuliyet hırkası olduğunu vurguladı.

Ağıralioğlu, 2025'te ekonomiden eğitime, tarımdan sosyal hizmetlere birçok konuda gelinen noktadan memnun olmadıklarının altını çizerek, "Kalbi dilinde, dili kalbinde olanların işi kolay arkadaşlar. Benim ve sizin işiniz kolay. Kalbiyle dili arasındaki mesafe kısa olanların işi kolay. İnandıklarımızı konuşuyoruz, konuştuklarımıza inanıyoruz. Biz bu salonları bir parti hevesine doldurmuyor, salonlarda parti ve oy hesabı yaparak bulunmuyoruz. Biz sizin yapamadıklarınızı, söz verip başaramadıklarınızı, millete bedel ödettiğiniz halde hedef ortaya koyup tutturamadıklarınızı başarmak için toplanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin geleceği için bir araya geldiklerini dile getiren Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Devleti, milleti toparlayacağız. Hazineyi toparlayacağız. Planı programı yapabilen, hedef koyup tutturabilen, tutturduğu hedeflerle çocukların aşına işine kavuşabilen, anaların duasına, babaların cebinde imkan olabilen, esnafın siftahı, iş adamının kudreti olabilen yeni nesil bir sorumluluk için toparlanıyoruz. Biz Anahtar Parti olarak, bir parti olarak değil, bir milleti, bir devleti yeniden ayağa kaldırmak için başlıyoruz."

Programda Anahtar Parti Konya İl Başkanı Abdullah Kaplan da bir konuşma yaparak teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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