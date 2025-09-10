Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Vergi Tepkisi: "Her Gün Zamla Uyanmaktan Yorulduk, Size Kaç Lira Lazım"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, basit usul, gerçek usul vergisi derken vatandaşların her gün yeni bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakıldığını belirterek, "Size kaç lira lazım tam olarak? Yoksa böyle her gün bir sürprizle uyanmaktan yorulduk artık" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan geçici yönetimi eleştiren Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararından sonra yaptığı, "Anayasa Mahkemesinin verdiği karara uymuyorum, saygı da duymuyorum" açıklamasının videosunu izletti.

Ağıralioğlu, özellikle 2017 referandumundan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yargı üzerinde oluşturduğu bir siyasal ağırlık bulunduğunu ifade ederek, "Hükümet iradesi olunca, kaos iradesi olmuyor. Ama aynı sözü muhalefet söyleyince 'Siz ne kanun tanımaz insanlarsınız' diyorlar. O yüzden biz bu süreç içerisinde hükümetin şunu anlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün kayyum atanacak sürecin savunanı durumunda olan hükümet, 2023 seçimlerini bunun tam tersini diyerek kazandı. 2023 seçimlerinde CHP'ye, 'Siz kent uzlaşısı yapıyorsunuz, Kandil'le, Öcalan'la süreç yönetiyorsunuz' diyerek seçim kazanmış hükümet, şimdi bunun tam tersinde bir hassasiyet gösterip başka bir şey yapıyor. O yüzden vatandaş nezdinde bu ilkesiz siyaset töhmet altında kaldı. Hükümetin siyasi üstünlüğü kalmadı" diye konuştu.

"TBMM'de kurulan Komisyonu meşru görmüyoruz"

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu eleştiren Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Komisyon kuruyorsunuz, kurduğunuz komisyon, Kandil'le muhataplık üzerinden başka bir alan açıyor. Anahtar Parti olarak Meclis meşruiyetini böyle iki paralık etmenize razı değiliz diye itiraz ediyoruz. Duymanız lazım, dinlemiyorsunuz. Sonra sizin kurmaylarınız Öcalan muhataplığı üzerinden tweetler atıyorlar. Biz komisyonu meşru görmüyoruz, muhataplığı üzerinden meşru görmüyoruz. Yasal değil zaten, imzayla kuruldu. Araştırma komisyonu değil, soruşturma komisyonu değil. Millet iradesini temsilen TBMM başkanına kurduruyorsunuz. Çerçevesi belli değil, yetkisi belli değil, muhataplığı belli değil, muhataplığının hukuki zemini belli değil. Bu nedir yahu? Öcalan'ın, Kandil'in bildiğini milletinizden saklama kararı alıyorsunuz, oyluyorsunuz mesela. Hiç mahcubiyet de duymuyorsunuz."

"Bizim limanlarımızdan bir merhamet filosu niçin kalkamadı"

Gazze'de yaşanan ablukaya ilişkin Sumud Filosunun neden Türk limanlarından kalkmadığını soran Ağıralioğlu, "Filolar kalktı, Türk limanlarından kalkamamış olmasının mahcubiyetini duysun hükümet. Bizim limanlarımızdan bir merhamet filosu niçin kalkamadı? Kendi vatandaşlarımız niçin başka ülkelerin limanlarına gitmek zorunda kaldı? İnsanlığın merhameti olmuş bir miğfer millet nasıl oldu da limanlarından bir merhamet gemisini kaldırmaya imkan bulamadı? Hesabını versin hükümet" dedi.

"Size kaç para lazım"

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, basit usul, gerçek usul vergisi derken vatandaşların her gün yeni bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"ÖTV zammı geliyor, deprem oluyor, vatandaşa vergi koyuyorsunuz. Bütçe disiplinini sağlamak için yeni vergiler, ek vergiler koyuyorsunuz. Yurt dışı çıkış harçları dahil her şeye zam yapıyorsunuz. Millet sizin bütçe disiplinini sağlama heveslerinize kapıldığını gördüğünde diyor ki sağlam durun, kesin olarak bize zam yapacaklar. Milletinize verirken yüzde 20 veriyorsunuz. Milletinizden alırken yüzde 40-50 alıyorsunuz. Oranları alırken yüksek tutuyorsunuz. Şunu sormamız lazım, size kaç lira lazım tam olarak? Adam gibi söyleyin, size kaç lira lazım? Kaç lira borcumuz var size, sizin heveslerinize kaç lira kurban verdik, bizim adam başı borcumuz kaç lira yahut size kaç lira lazım? Bir kere söyleyin, ona göre bir hazırlık yapacağız. Ne kadar paramızı yediğinize bakacağız, sizin ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu da oradan çıkarmamız lazım. Yoksa böyle her gün bir sürprizle uyanmaktan yorulduk artık."