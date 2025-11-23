Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: "Doğru Desteklense Mersin Memleketin Gıda Ambarıdır"

(MERSİN) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Doğru desteklense Mersin memleketin gıda ambarıdır. Buradan yetiştirdiklerimizle İstanbul'a bakıyoruz biz. Sadece İstanbul'a değil, tüm Türkiye'ye bakabilir Mersin. Çiftçilik burada zora girince, kendi kendine yetemez olduğu için bu şartlarda yaşamaya razı olmadığı için huzursuzdur çiftçiler" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunduğu Mersin'de gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Gençlerin kiminin kurdukları hayallere kavuşamadıkları için madde bağımlılığının pençesinde, kimisinin kumar bahis tezgahlarında, kimisinin ise fırsat bulsa yurdu terk etme hazırlığında yitip gittiğini ifade eden Ağıralioğlu, göçlerle de Mersin'de uyuşturucu ve suç oranının arttığını söyledi.

Mersinlinin yaşanan değişimden şikayet ettiğini ifade eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Oysa dünyanın en bereketli topraklarındayız. Doğru desteklense Mersin memleketin gıda ambarıdır. Buradan yetiştirdiklerimizle İstanbul'a bakıyoruz biz. Sadece İstanbul'a değil, tüm Türkiye'ye bakabilir Mersin. Çiftçilik burada zora girince, kendi kendine yetemez olduğu için; bu şartlarda yaşamaya razı olmadığı için huzursuzdur çiftçiler. 22 bin lira asgari ücret veriyorsunuz. 'Bununla yaşayın' diyorsunuz asgari ücretlilere burada. Ömrü boyunca çalışmış, emekli olmuş, verdiğiniz parayla 10 gün idare edemezler. Emeklilerin düşük maaşla geçinememesi, yüksek faturaları ödemekte güçlük çekmesi, esnafın yaşadığı sorunlar Mersin'de de yaşanıyor. Verdiğiniz paradan utanmıyorsunuz. 15-20 bin lira parayla yaşamak zorunda kalan emekliler burada. Emniyet teşkilatımız bas bas bağırıyor. Ben onlarla beraber bağırıyorum, ağır şartlarda çalışıyorlar, yoruluyorlar, mesailerine dayanılmıyor, ek ücret alamıyorlar. Büyükşehirlerde avantajlı durumu kullanamıyorlar. Burada aldıklarıyla İstanbul'da, büyükşehirlerde aldıkları kendilerine yetmediği için itiraz ediyorlar. 12-12 nöbete dayanamıyorlar. Mobbinge maruz kalıyorlar. Özlük haklarında sıkıntı var. Emekli olan maaşının dörtte üçünü kaybediyor. 25-30 bin lira maaşla çalışmak zorunda kalıyorlar. Ayrıca Mersin genelinde yaşanan su kesintileri, alt yapı sorunları, her yağmurda yaşanan sel baskınları ve trafik sorunu için de çözümler bulunmalı.

"CHP'nin İmralı'ya gitmeyecek olmasını olumlu buldum"

CHP'nin İmralı'ya gitmeyecek olmasını olumlu buldum ben. O şöyle kıymetli bir şey: uzunca zamandır bir şuur beraberliği için söylüyorum; Cumhuriyeti koruyacağız, koruyun. Biz de koruyacağız. Üniter yapıyı koruyacağız. Tamam koruyun, biz de koruyacağız. Milli devleti koruyacağız. Çok güzel, biz de koruyacağız. Anayasa'yı koruyacağız. Biz de koruyacağız. Şimdi böyle kırmızı çizgilerimizi çoğaltacağız. Kırmızı çizgilerin beraberliğinden bir şey doğarsa şuurda doğacaktır önce. İttifak falan konuşmuyorum ben. Ama şunu konuşuyorum, ay yıldızlı albayrak ittifakı yapalım mı? Yapalım. Kırmızı saysınlar, beyaz saysınlar. Helal diyelim, haram diyelim, beytülmal diyelim, adalet diyelim, beyaz sayalım, nezaket diyelim, terbiye diyelim, merhamet diyelim, cumhuriyet diyelim, üniter yapı diyelim. Kırmızıyı, beyazı sayalım. Ondan sonra da diyelim ki: Kırmızımız, beyazımız, ay yıldızlı al bayrağımız. İttifak olacaksa böyle olsun, bayrakta olsun.

"Tanınırlığı yüzde 100'e geldiğinde bu partinin oyu yüzde 15-20'den başlayacaktır"

Biz hiçbir anket firmasında şu anda ortak değiliz, üye değiliz, grup üyesi değiliz. Yani bu anketler bizim yaptığımız anketler değil. Bu anketler diğer partilerin yahut araştırma şirketlerinin kendi saha gözlemleri içerisinde bulabildikleri. Bizim önümüzdeki her halde 3-4 ay daha sürecektir. Nisan ayından itibaren biz kendi saha kapasitemizi ölçmeye başlayacağız. Ama biz bu arada sahayı ölçebilen herkesten iz sürüyoruz. Yani başka soruyorlar, biz çıkıyoruz. Başka partilere yapıyorlar, arada biz çıkıyoruz. Sahayı anlamaya çalışıyorlar, arada Anahtar Parti çıkıyor. Bunu daha sağlıklı görüyoruz. Araştırma şirketlerinin söylediğini söyleyeyim size; Anahtar Parti'nin oy patlaması yapacağı yeri söylüyorum: Tanınırlığı yüzde 35 olan partinin yüzde 5 alması şu demektir; tanınırlığı yüzde 100'e geldiğinde bu partinin oyu yüzde 15-20'den başlayacaktır. Dolayısıyla doğal mecrasına oturduğu andan itibaren Türk siyasetinin önümüzdeki dönem iktidar namzedi Anahtar Parti'yi göreceğiz hep beraber.

"Bizim partimize herkes gelir, devlet düşmanları gelemez"

Bizim partimize herkes gelir, devlet düşmanları gelemez, millet düşmanları gelemez, bölücüler gelemez, teröristler gelemez. Öbür türlü herkes gelir. Devletine bağlı, milletine bağlı, bayrağına bağlı her mezhep, her meşrep, her din, her inanç, her ekaliyet, her aidiyet, herkes gelebilir. Devlet, millet düşmanları gelemez. Vatan, millet hasımları gelemez. Bunlar gelemez. 'Ben bu memleketin evladıyım' diyen herkes gelir. O inançtan bu inançtan, o mezhepten bu mezhepten, o görüşten bu görüşten herkes gelir. Namuslu herkes gelir. 'Vatanım' diyen herkes gelir, 'bayrağım' diyen herkes gelir. 'Ben bu milletin evladıyım' diyen herkes gelir. Müslim gelir, gayrimüslim gelir, herkes gelebilir. 'Ben bu toprakların evladıyım' diyen, o inançtan bu inançtan herkes gelir. Biz 85 milyonu kendimizden, kendimizi de o 85 milyondan biliyoruz. Partililerimiz diye değil, milletimiz diye yürüyoruz."