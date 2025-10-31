Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Başkanlık Divanı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Ağıralioğlu, "Milli mücadelenin büyük kahramanı, Cumhuriyetin ve devletin banisi; devletimiz, milletimiz ve vatanımız için hedef koyduğun, millet bildiğin, vatan uyardığın gibi; 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' parolamızla bizde vatanı, milleti, devleti ve Cumhuriyeti bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin birinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkanlık Divanı ve MYK üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşan çelengin bırakılması ve saygı duruşunun ardından Ağıralioğlu başkanlığındaki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Ağıralioğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Milli mücadelenin büyük kahramanı, Cumhuriyetin ve devletin banisi; devletimiz, milletimiz ve vatanımız için hedef koyduğun, millet bildiğin, vatan uyardığın gibi; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir parolamızla bizde vatanı, milleti, devleti ve Cumhuriyeti bekleyeceğiz."

Ardından Ağıralioğlu Anıtkabir'deki çocuklar ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.