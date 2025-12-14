Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: "Cumhurbaşkanlığı Dahil Tüm Makamlara Talibiz"

(ŞANLIURFA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, "Partimizi mevcut iktidardan memleket yönetimini teslim alabilsin, milletine hizmet edebilsin diye kurduk. Parti kurunca cumhurbaşkanlığı dahil bütün makamlara talibiz" dedi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Şanlıurfa halk buluşmasına katıldı. Ağıralioğlu'na başkanlık divanı üyeleri ile Şanlıurfa teşkilatı da eşlik etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Parti genel başkanları, aksini beyan etmiyorlarsa şayet, potansiyel cumhurbaşkanı namzetidirler. Biz de partimizi, memleket hizmeti görsün, mevcut iktidardan memleket yönetimini teslim alabilsin, bayrak yarışıdır, nöbet yerini alabilsin, milletine hizmet edebilsin diye kurduk. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığından aşağı hangi makamlar varsa, bütün makamlara talibiz demiş olduk. Parti kurunca cumhurbaşkanlığı dahil bütün makamlara talibiz. Bunu demiş olmakla, mevcut partilere dahil olmamakla, mevcut muhalefet partilerinden birine katılmadan parti kurabilmek, iktidara da ikazda bulunabilmek şu demektir: Muhalefete, 'Siz hakkıyla muhalefet edemiyorsunuz. Bu kadar sorunu olan memlekette iktidar olamıyorsunuz' demiş oluyoruz. İktidara da, 'Bu kadar gücünüz var. Millet sizi bu kadar sevdi, bu kadar destekledi. Ona rağmen milletin derdine derman olamıyorsunuz' diye itiraz etmiş oluyoruz. Yani; muhalefete yetersizsiniz, iktidara kifayetsizsiniz demiş oluyoruz. Bunları demiş olunca bazen sözü söyleyene, bazen sözü söylediğin yere, bazen sözü söylediğin, isnat ettiğin hakikate bakarak seni değerlendiriyorlar. Lafına bakıyorlar, dediğin yere bakıyorlar. Siciline bakıyorlar, iradene bakıyorlar. Hangi koordinatlarda söylediğine göre sana mukabele ediyorlar milletimiz. Muhalefet, bu kadar sorunu olan ülkede iktidar olamadı. Bu kadar derdi olan memleketin derdine derman olamadı. İktidar, bu kadar yetki ve gücü varken memleketi sorundan kurtaramadı. Biz de durduk durduk bu siyasi mücadelenin içerisinde yeni kurulduk ama her birimizin başka siyasi partilerin içerisinde iyi bir memleket hayaline alın teri var, omuzu var, gece gündüz uykusuz gayretleri var. Herkesin her partide var. Biz şimdi herkesin her gayretin üstünde yeni bir parti kurduk.

"Şanlıurfa GAP bölgesidir. Doğru yönetilirse, doğru desteklenirse bütün memlekete bakabilirsiniz"

Şanlıurfa GAP bölgesidir. Doğru yönetilirse, doğru desteklenirse bütün memlekete bakabilirsiniz siz buradan. Yanlış yönetilince elektrik parasına yetemez. Harran'da, 500 lira ödediğiniz elektrik parasını; Bozova'da burada dönüm başı 5 bin lira verdiğiniz de var, 500 lira verdiğiniz de var. Elektrik kurumu doğru dürüst çalışmıyor, denetlemiyorsanız, altyapı yatırımlarını yapmadığı halde onları denetleyip verimli hale getirmiyorsanız elektrik kesintileriniz var. Barajlarımız var, sulama sorunumuz var. Sularımız var, içme suyu sorunumuz var. Meslek, meslek çalışkanlık anlamında; meslek yetkinlikleri, mesleki yetkinlik eğitimlerine tabi tutsanız milletiniz beceriklidir. Mesleki yetersizlik hattında evlatlarınız var. Üniversite işsizlik oranlarının en yüksek olduğu şehir burası. Gelir gider, siyasetçiler konuşursunuz. İktidara yıllarca en kuvvetli desteği verdi bu şehir. İktidardan ne aldı bu şehir? İktidara bu kadar zaman hudutsuz destek verdiniz. Konuştuğunuz şey: Çocuklarımız madde bağımlısı, göçmen yükü altındayız, işsizlikten kıvranıyorlar, bavulla göç hattındayız, elektrik parasına yetmiyoruz, verdiğiniz paralarla geçinemiyoruz, evlatlarımız evlenmiyor, evlenemiyorlar, evlenenler çocuklarına harçlık veremiyorlar, siftah yapamıyoruz. Dertlere bakın. Arkalarında dağ gibi durduğunuz hükümetin 2025 yılında size söylettiklerine bak. O yüzden memleketin kötü yönetildiğini düşünüyoruz.

"AK Parti yoksa Anahtar Parti var"

Tayyip Erdoğan; 23 yıldır dua ile milletin 'yapsın' diye beklediği, olmazsa 'bir dahaki seçim var' diye kredilendirdiği bir adamdı. Öyle siyasete terbiye hattında durduğum için çok nezaketle söylüyorum, tane tane söylüyorum. Milletimiz de rahat olsun. Tayyip Erdoğan yoksa Yavuz Ağıralioğlu var. Tayyip Bey yapamadıysa, Yavuz Ağıralioğlu ve arkadaşları var. AK Parti yoksa Anahtar Parti var. Milliyetçi Hareket Partisi zenginlik vadetti, hukuk vadetti, huzur vadetti, bereket vadetti, bolluk vadetti, ülküsünün mürüvvetini görememiş bir neslin ödediği bedele rağmen 'Türkiye'yi ayağa kaldıracağız' dedi; yapamadılarsa kardeşleri var; ben varım!.. Problem yok.

'Bu muhalefete millet verilir mi, teslim edilir mi?' diye endişeleri vardı. Endişelenmenize gerek yok. Yavuz Ağıralioğlu var. Bayrak bilir, vatan bilir, devlet bilir, din bilir, iman bilir, kültür bilir, toprak bilir, su bilir, emek bilir, büyük bilir, küçük bilir, evlat bilir. Yavuz Ağıralioğlu ve kardeşleri var. Anahtar Parti var. Dolayısıyla AK Parti'ye oy veren seçmenlerimiz, MHP'ye oy veren seçmenlerimiz, CHP'ye oy veren seçmenlerimiz, her partiye ümit edip destek olan seçmenlerimiz: Biz varız. Biz varsak millet var. Biz varsak gelecek var."