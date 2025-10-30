Anahtar Parti 1. Yıldönümünü Kutlamak İçin Halkı Davet Ediyor

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından "1 Kasım'da, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek buluşmamıza tüm halkımızı 'Ev Sahibi' olarak davet ediyoruz" notuyla bir video paylaşarak tüm vatandaşları 'Birinci Kuruluş Yıldönümü' programına davet etti. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"1 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te Kuzey Ankara Kongre Merkezi'nde milletimiz için çıktığımız kutlu yolculuğun 1 senesini milletimizle kutlamak istiyoruz. Milletimizi Kuzey Ankara Kongre Merkezine bekliyoruz."