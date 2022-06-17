'Anadoluyuz Biz' projesi ile Ankara'dan gelen kız öğrenciler Sakarya'yı gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Ankara'dan gelen kız öğrenciler, Sakarya'nın tarihi ve kültürel alanlarını görme imkanı buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirasları tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Ankara'dan gelen 40 kız öğrenci Sakarya programına başladı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 4 gün sürecek projede gençler düzenlenmesi planlanan çeşitli aktivitelerin yanı sıra Sakarya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini yerinde görme imkanı bulacak.

Projenin birinci gününde, Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Okulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek oyunlar oynayan gençler, okulu gezerek Okul Müdüründen bilgi aldı.

Okul ziyareti sonrası, 8 Aralık 1984 yılında Sakarya'nın ilk terör Şehidi Ekrem Bayramoğlu'nun annesi Emine Bayramoğlu'nu Serdivan'da bulunan şehitlikte misafir eden gençler, şehit annesinin elini öperek, hayır duasını aldı.

Şehidin hikayesini annesinden dinleyen gençler, tüm şehitler için dua edip Kur'an- Kerim okudu.

Daha sonra Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkını ziyaret eden öğrenciler tanışma etkinliği kapsamında oyun oynadı, doğa yürüyüşü yaptı, hayvanat bahçesini gezdi.

Gönüllerince eğlenme fırsatı bulan gençler Sakarya'nın doğal güzellikleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Sakarya Yurt Müdürlüğünde misafir olan öğrencilere, akşam yemeğinde Sakarya'nın meşhur yemeği ıslama köfte, kabak tatlısı ve organik meyveler ikram edildi.

Yemek sonrası Serdivan Gençlik Merkezin'de AFAD programına katılan öğrencilere AFAD personelleri tarafından saha deneyimleri hakkında ve AFAD Gönüllüsü nasıl olunur ile ilgili bilgiler verilerek öğrencilerin merak ettiği sorular cevaplandı.

Afet Çadırı Kurma Eğitimi verilen gençler uygulamalı olarak kendi çadırlarını kurup, bozmayı ve çadır katlamayı öğrendi.