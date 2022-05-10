AnadoluJet yolculara gelen mesaj sebebiyle uçuşu erteledi!

İSTANBUL (Shiftdelete) - Bugün İsrail'den kalkıp İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmeyi planlayan bir AnadoluJet uçağı, terör şüphesiyle seferi iptal etti. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda ise yolcuların telefonuna gelen fotoğrafların sebep olduğu belirtildi.

İki uçak facianın kıyısından döndü!

Tel Aviv-İstanbul seferi düzenleyen AnadoluJet uçağında "kötü şaka"

İsrail'in kıyı şeridinde yer alan Tel Aviv şehrindeki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmeyi planlayan AnadoluJet uçağının seferi, yolcuların telefonlarına gelen kaza fotoğrafları sebebiyle iptal edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Sivil Havacılık Dairesi, uçak yolcularından birisinin, iPhone kullanan diğer yolculara Airdrop ile fotoğraf göndermiş olabileceğini. Fakat bu paylaşımı yapan kişinin kimliği henüz bilinmiyor.

165 yolcuya gönderilen fotoğraflara ise yakından bakıldığında 2009 yılında Hollanda'da, 2013 yılında ise ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde kaza yapan Türk Hava Yolları uçuşlarına ait olduğu belirtiliyor.

Fakat daha sonra yapılan bagaj kontrolü ve uçağın kapsamlı incelemesinin ardından bu paylaşımın kötü bir şakadan ibaret olduğu söylendi. Yani aslında herhangi bir tehlike olmadığı ancak güvenlik sebebiyle seferin iptal edilmiş olduğu açıklandı.

Konuyla alakalı ilk açıklamalardan birini yapan ise İstanbul Milletvekili Ahmet Işık oldu. Yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi:

İsrail/TelAviv – Türkiye/İstanbul seferini yapacak olan Anadolu Jet'e ait TK 7709 kuyruk numaralı uçak, Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkışından önce uçaktaki bazı yolcuların cep telefonuna uçak kazası fotoğrafları gönderilmesi üzerine havalimanı yetkilileri uçuşu erteledi.

Aralarında THY'ye ait uçakların da bulunduğu kaza görüntülerinin cep telefonlarının Air Drop özelliği açık olan yolculara gönderildiği ve bu nedenle yolculardan birinin "kötü bir şaka" yapmış olacağı değerlendiriliyor.

Ben Gurion Havalimanı yetkilileri yaptıkları açıklamada yolcuların durumu uçuş ekibine haber vermesi üzerine kalkış pozisyonunu terk eden uçaktaki tüm yolcular ve bagajların yeniden arama/güvenlik kontrolüne alındığını duyurdu.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları tarafından yapılan resmi açıklamada ise şunlar söylendi:

10 Mayıs tarihli TK 7709 sayılı Tel Aviv – İstanbul Sabiha Gökçen (AnadoluJet) seferimizde, Boeing 737 tipi yolcu uçağımızın park pozisyonundan kalkışa doğru seyri esnasında bir grup yolcumuz kablosuz dosya paylaşım uygulaması üzerinden uçak içinde bu uygulamaya açık iletişim cihazı olan tüm yolcularımızla "kırıma uğramış uçak fotoğrafları" paylaşmıştır. Ortaklığımızla ilgisi bulunmayan görsellerin paylaşımı sonrası sefer kaptanımız meydan otoritesi ile teması geçmiş ve uçak park pozisyonuna geri dönmüştür.

TLV Havalimanı Güvenlik Otoriteleri rutin güvenlik prosedürlerini tamamlamış olup uçuşa engel bir durum tespit edilmemesi sonucu uçağımız 153 ve bir bebek yolcusuyla havalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile arz ederiz.

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