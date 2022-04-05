AnadoluJet'in Budapeşte seferleri 2 Haziran'da başlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AnadoluJet'in Budapeşte seferleri 2 Haziran'da başlayacak

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
AnadoluJet'in Budapeşte seferleri 2 Haziran'da başlayacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet'in Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri, 2 Haziran'da başlayacak.

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet'in Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri, 2 Haziran'da başlayacak.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şirketin uçuş ağının genişlemeye devam ettiği belirtilerek, "Sabiha Gökçen-Budapeşte hattımız açılıyor. Sabiha Gökçen-Budapeşte uçuşlarımız 2 Haziran'dan itibaren başlıyor. Haftada 3 gün (Perşembe, Cuma, Pazar) gerçekleştirilecek seferlerimize biletinizi hemen alın." ifadelerine yer verildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, Haziran, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title