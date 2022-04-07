AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm, İzmir-Beyrut uçuşları başlıyor - Haberler

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AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm, İzmir-Beyrut uçuşları başlıyor

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm, İzmir-Beyrut uçuşları başlıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm uçuşları 22 Mayıs'ta, İzmir-Beyrut uçuşları ise 17 Haziran'da başlayacak.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm uçuşları 22 Mayıs'ta, İzmir-Beyrut uçuşları ise 17 Haziran'da başlayacak.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yaz sezonunda düzenlenecek operasyonlar kapsamında yurt dışında yeni noktalara uçuşlar başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İzmir-Beyrut direkt uçuşlarımız 17 Haziran'dan itibaren başlıyor. Seferler, haftada 3 gün (salı, cuma, pazar) karşılıklı gerçekleştirilecek. Bodrum-Stockholm direkt uçuşlarımız 22 Mayıs'tan itibaren başlıyor. Bodrum-Stockholm seferleri pazar günleri karşılıklı yapılacak." denildi.

AnadoluJet misafirleri, 31 Mayıs'a (dahil) kadar satın alacakları biletlerde 31 Temmuz'a (dahil) dek değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Haziran, Bodrum, Mayıs, İzmir, Güncel, Haberler

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