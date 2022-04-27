AnadoluJet'in Ankara-Beyrut seferleri 2 Haziran'da başlayacak - Haberler

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AnadoluJet'in Ankara-Beyrut seferleri 2 Haziran'da başlayacak

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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AnadoluJet'in Ankara-Beyrut seferleri 2 Haziran'da başlayacak

Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet'in Ankara-Beyrut seferleri 2 Haziran'da başlayacak.

ANKARA (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet'in Ankara-Beyrut seferleri 2 Haziran'da başlayacak.

Anadolujetin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, Ankara-Beyrut arasında haftada üç gün karşılıklı gerçekleştirilecek uçuşlar; salı, perşembe ve cuma günleri yapılacak.

AnadoluJet, uçuşa özel gidiş-dönüş biletlerini 176 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

AnadoluJET, Haziran, Ankara, Medya, Güncel, Haberler

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