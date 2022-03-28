Hakkari'de basketbol grup müsabakaları başladı

Hakkari'de Anadolu Yıldızlar Ligi erkek ve kız basketbol grup müsabakaları başladı.

Pehlivan Mahallesi'ndeki kapalı spor salonunda başlayan müsabakaların öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis illerinden 15 takımın mücadele edeceği organizasyon 3 gün sürecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, yaptığı konuşmada, organizasyonun amacının 81 ilde sporu tabana yaymak, daha çok müsabaka yapılmasını sağlamak, kulüplere ve mili takımlara sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Hakkari'ye de bu yıl 8 branşta grup müsabakalarının verildiğini aktaran Yıldırım, şunları aktardı:

"Müsabakalara 9 ilden 180 sporcunun katılımı sağlanıyor. Birbirinden güzel müsabakalar izleyeceğiz. Burada kazanan ülkemizin gençliği ve sporu olacak. Spora yapılan yatırımlar anlamında tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bütün bu yatırımlar geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için yapılıyor. Bu güzel yatırımları ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza ve emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Müsabakalara katılım sağlayan tüm takımlarımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum."

Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdumuttalip Özbek, Gençlik Spor Şube Müdürü Sabri Demir, antrenör ve sporcular katıldı.