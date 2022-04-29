Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Grup Müsabakaları yapıldı

Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Grup Müsabakaları Artvin'de yapıldı.

Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğinde Borçka Baraj Gölü kıyısındaki İbrikli Marina Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe 7 ilden 130 sporcu katıldı.

Kızlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride yapılan müsabakalarda kızlarda Erzincan, erkeklerde Trabzon takımları birincilik kürsüsüne çıktı.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara madalya ve ödülleri verildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, AA muhabirine, müsabakalara Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Erzincan, Bayburt ve Artvin'den 130 sporcunun katılım gösterdiği söyledi.

Artvin'in doğal güzelliğini gelen sporculara göstermek, kentin tanıtımını yaparak spor turizmini canlandırmak adına etkinliği, göl kenarındaki tesislerde yaptıklarını anlatan Başköylü, "Sporcular burada hem eğlendi hem yarıştı. Birbirinden çekişmeli müsabakalar oldu. Daha önce ilimizde Bocce Türkiye Şampiyonası'nı yapmıştık. Şimdi de bölgesel bir faaliyete ev sahipliği yaptık. Bocce Türkiye'de ve Artvin'de gelişen bir spor. İlimizde bu spora gönül vermiş sporcularımız var. Onların gelişimi adına bu tarz organizasyonları önemsiyoruz." dedi.

Kızlarda şampiyon olan Erzincan takımının sporcularından Burçin Durmaz ise iki gündür Artvin'de olduklarını ve şehri çok beğendiklerini belirterek, "Burada tekne turu yaptık, gezdik. Yemyeşil bir doğası var. Bugün de takım olarak şampiyon olduk. Zor bir müsabaka oldu ama kazandık, çok mutluyuz." diye konuştu.

Müsabakaları Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Piyade Albay Mustafa Kılınç ve spor severler izledi.