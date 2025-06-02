Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Ege Denizi'nde Başladı

Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Ege Denizi'nde Başladı
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Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı. Tatbikata 11 ülkeden gözlemciler katıldı ve kara, hava, deniz kuvvetlerinden çeşitli araçlar yer aldı.

ANADOLU Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın deniz safhası Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı.

Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında başladı. TCSG 'Umut' isimli gemi, sabah saatlerinde Alsancak Limanı'ndan tatbikatın yapılacağı Sakız ve Midilli adaları arasındaki sahaya doğru denize açıldı. Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç'ın da katılımıyla bilgilendirme brifingi yapıldı. Gemide 11 ülkeden 11 gözlemci ve basın mensupları yer aldı. Tatbikatta senaryo gereği uluslararası sularda batmakta ve yanmakta olan bir ticaret gemisinde bulunan kazazedeler kurtarılıp sağlık birimlerine ulaştırılacak. Tatbikatın deniz safhasında Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri ve nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri'nden 1 firkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 bot, 1 arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri ve 2 arama kurtarma gemisi katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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