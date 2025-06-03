Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı Tamamlandı

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü, kara safhası ile tamamlandı.

İzmir Menemen Dumanlı Dağ'da gerçekleştirilen tatbikatta, Kara Kuvvetlerinden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetlerinden bir arama kurtarma helikopteri ve uçağı, Jandarma Genel Komutanlığından Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve bir arama kurtarma helikopteri görev aldı.

Senaryo gereği, jandarma ihbar hattına, Dumanlı Dağ mevkisinde 6 dağcının kaybolduğu, grubun ikiye ayrıldığı ve birbirlerine ulaşamadıkları bilgisi geldi.

Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine karadan arama kurtarma çalışması başlattı.

Dağcıların yaklaşık koordinatları Acil Konum Belirleme Sistemi ile belirlendi. Bölgenin dağlık olması nedeniyle bir jandarma arama kurtarma helikopteri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi görevlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, dağcıların burada olmadığını belirledi. Bunun üzerine Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunuldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile koordine sağlanarak arama kurtarma harekatı başlatıldı.

Dağcılık timi, yaralı 2 kazazedeye ulaştı. Havai hatla daha uygun bir bölgeye getirilen dağcılar, helikopterle tahliye edildi.

Karadan hastaneye intikalin mümkün olmadığı yerlerdeki 4 dağcı da helikoptere alınarak hastaneye götürüldü.

Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, senaryo faaliyetlerinin icra edilmesinin ardından konuşma yaptı.

Tatbikatın başarıyla icra edildiğini belirten Tayanç, şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arama kurtarma unsurlarının katıldığı, Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı Ege Ordusu Komutanlığının koordinasyonluğunda başarıyla icra edilmiştir. Uygun hava şartlarında izlediğiniz bu tatbikatta icra edilen tüm arama kurtarma faaliyetleri gerçek bir kaza anında kuvvetli rüzgar, yağmur, kar ve yoğun sis gibi birçok olumsuz hava ve arazi şartlarında izah edilmektedir. Bu durum teknolojik gelişmelere rağmen kaza yerinin bulunmasını ve kazazedelerin kurtarılmasını zorlaştırmaktadır. Denizde ve karada tehlikede bulunan şahısların yardım çağrılarına etkinlikle ve süratle reaksiyon gösterilmesi, arama kurtarma faaliyetleri için insani bir görevdir. Zamana karşı yapılan yarışın kazanılması amacıyla Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma unsurları gelişmiş Türk savunma sanayi yeteneklerini ve sistemlerini kullanarak, Türk arama kurtarma bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde, denizde ve karada zorlu hava şartlarında gece ve gündüz 7 gün 24 saat arama kurtarma ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırdır."

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından arama kurtarma unsurlarının katıldığı Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı dün icra edilmişti.

Tatbikatı, 11 ülkeden 11 yabancı gözlemci takip etti.