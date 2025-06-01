Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı Başladı

Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi ve İzmir Menemen'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, bilgilendirme toplantısıyla başladı. Tatbikatta deniz ve kara safhaları gerçekleştirilecek, uluslararası gözlemciler de yer alacak.

EGE Denizi'nin uluslararası sularında ve İzmir'in Menemen ilçesi Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızı- 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, yapılan bilgilendirme toplantısıyla başladı.

Anadolu Yıldızı- 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı için Konak Orduevi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ege Ordusu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tankçı Albay Özgür Umut Şenduran, toplantıda tatbikata ilişkin bilgi verdi. Tatbikatın 1'inci günü olan deniz safhası yarın icra edilecek. Hava şartlarına göre, Ege Denizi'nde İskiri ve İpsala adalarının arasında kalan bölümde veya Sakız ile Midilli adalarının arasında kalan bölümde, senaryoya göre batan ve yanan bir ticari geminin yardım talep etmesi üzerine gemideki kazazedelerin kurtarılması için harekete geçilecek.

11 GÖZLEMCİ KATILACAK

Tatbikatın 2'nci günü olan 3 Haziran'da ise kara safhası gerçekleştirilecek. Senaryo gereği dağa tırmanış yapan bir dağcı grubunun kaybolduğu bilgisi üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak. Kurtarılan dağcılar, sağlık tesisine götürülecek. İlk safhaya Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri ve nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri'nden 1 fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 Sahil Güvenlik botu, 1 arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri ve iki arama kurtarma gemisi katılacak. Tatbikatta, 11 ülkeden 11 gözlemci de hazır bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'Terörsüz Türkiye' ana gündemiyle toplanıyor

Milyonların gözü bu zirvede! Masada çok önemli bir konu başlığı var
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım

Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.