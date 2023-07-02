Anadolu Yer Sincabı koruma altına alındı
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Anadolu Yer Sincabı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelleri tarafından koruma altına alındı. Yapılan paylaşımda, sincabın veteriner hekimler tarafından müdahale edildiği ve doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Anadolu Yer Sincabı koruma altına alındı
ANKARA - Anadolu Yer Sincabı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelleri tarafından koruma altına alındı.
Milli Parklar sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Anadolu Yer Sincabı'nın koruma altına alındığı açıklandı.
Yapılan paylaşımda, "Anadolu Yer Sincabı emin ellerde. Doğada güçsüz halde bulunarak Erzurum personelimize teslim edilen Anadolu Yer Sincabı (Gelengi) veteriner hekimlerimizce yapılan ilk müdahalenin ardından koruma altına alındı. Yavrunun gece beslemesi dahil tüm beslemeleri veteriner hekimlerimizce itina ile yapılmakta olup doğada hayata tutunacak erginliğe ulaştıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacaktır" denildi.