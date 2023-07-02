Anadolu Yer Sincabı koruma altına alındı

Anadolu Yer Sincabı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelleri tarafından koruma altına alındı. Yapılan paylaşımda, sincabın veteriner hekimler tarafından müdahale edildiği ve doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.