Anadolu Yaban Koyunları Aşılandı
Türkiye'ye özgü nadir türlerden olan Anadolu yaban koyunları, bulaşıcı hastalık riskine karşı aşılandı ve doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Türkiye'ye özgü nadir türlerden olan Anadolu yaban koyunları, bulaşıcı hastalık riskine karşı aşılandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 354 Anadolu yaban koyununu aşılayıp kayıt altına aldı.
Aşılamanın ardından yaban koyunları, doğal yaşam alanları olan ve 7 gün 24 saat kameralarla gözetim altına tutulan Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakıldı.