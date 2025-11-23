Anadolu'ya operayı sevdiren Ceylan öğretmenden Atatürk'e özel beste

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan ve Anadolu'yu köy köy gezerek opera konserleri veren Ceylan Balcı (41), 24 Kasım Öğretmenler Günü için Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen öğrencileriyle birlikte 'Mavi Gözlü Bir Kahraman' adlı şarkı besteledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Hatice Lütfü Akcan Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Ceylan Balcı (41), 12 yıllık meslek hayatının son 1,5 yılında Anadolu'yu köy köy gezerek opera konserleri verdi. Bini aşkın öğrenciye ve 5 bini aşkın köylüye ulaşan Balcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü için Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen öğrencileriyle birlikte 'Mavi Gözlü Bir Kahraman' adlı şarkı besteledi. Balcı, bestesini Şehitkamil ilçesine bağlı Dülük köyü meydanında 20 kişilik öğrenci korosuyla birlikte seslendirdi.

'OPERA SANATINI TANITIYORUM'

Balcı, Dülük köyündeki öğrencilerle beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir şarkı yazdıklarını belirterek, "Ben gittiğim her yerde, köylerde, kasabalarda, bulunduğum her ortamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Başöğretmenimizin ilimlerini, ileri görüşlülüğünü, çocuklara ve gençlere anlatmayı kendime bir borç biliyorum. Bu bağlamda Büyük Önder'in önemli bir sözünden yola çıkarak bir proje geliştirdim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi ki bizlere, 'Sanatçı, alnında ışığı gören kimsedir.' Ben de alnımda ışığı görmeye başladığımdan beri, hissettiğimden beri bir görev olarak Anadolu'yu yaklaşık 1,5 yıldır karış karış, köy köy geziyorum. Ne yapıyorum bu gezilerde? Çocuklara ve gençlere sanatı götürüyorum, opera sanatını tanıtıyorum ve Ata'mızı şarkılarla yad ediyoruz. Hem türkülerimizi hem opera sanatını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yazılmış şarkıları, türküleri hep bir ağızdan çocuklarla söylüyoruz. Bu bağlamda kendimi çok mutlu hissediyorum, çok gururlu hissediyorum. Çocuklara ve gençlere bu derece ilham olmak beni inanılmaz derecede mutlu ediyor" dedi.

'HAYALİM, SANATI KÖYLÜNÜN AYAĞINA GÖTÜRMEK'

Ardından bu konserlerin kurumsallaşması gerektiğine karar verdiğini ve birkaç müzisyen arkadaşıyla beraber Anadolu Opera Derneği'ni kurduklarını söyleyen Balcı, " Bu proje kapsamında yaklaşık 20 köy gezdik. Yakın zamanda projemiz İçişleri Bakanlığı'ndan da onay aldı. Bakanlık bünyesinde Gaziantep ili çevresinde 10 köyü gezmek için Bakanlığımızla anlaştık. Bu beni çok mutlu etti. Ama benim hayalim; tüm Anadolu'yu, tüm yurdu karış karış gezmek, sanatı köylünün ayağına götürmek. Gittiğimiz her yerde çok şükür; çok güzel tepkilerle karşılanıyoruz, çok güzel ağırlanıyoruz. Çocuklar çok şaşırıyor, gençler çok şaşırıyor. Bu sanatı daha önce tanımamış olmalarına, benimle beraber tanımış olmalarına çok mutlu oluyorlar. Hatta bazen korkuyorum 'Acaba operadan korkacaklar mı, türkü ağırlıklı mı ilerlesem' diye; ama türküleri uzattığım zaman 'Hadi bize opera söyle' diye bir tepkiyle de karşılaşabiliyorum" diye konuştu.

'ANADOLU'YU DOLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM'

8 yaşındaki kızının da konserlerde yer aldığını söyleyen Balcı, "Türkülerimiz çok güzel, bizim öz kültürümüz; kendi kültürümüzle batının sanatını birleştirip yeni bir tatta sunmak farklı geliyor ve güzel karşılanıyor. Her gittiğimiz köyde büyük bir mutlulukla, keyifle ağırlanıyoruz. Konser sonralarında yumurtamızla, yoğurdumuzla köyden uğurlanıyoruz. Ben bir müzik öğretmeni, bir sanatçı olarak yürümeye, gezmeye, Anadolu'yu dolaşmaya devam edeceğim. Türkülerimizi söylemeye ve sanatımı icra etmeye gücüm yettiğince devam edeceğim. Çocuklar ve gençler için yüreğim hiçbir zaman pes etmeyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun öğütlerini anlatmaya devam edeceğim. Kızım Azra her köyde, her konserde benimle beraber. Onun da bu projeye dahil olması, bu tabloyu görmesi, hem köydeki çocuklarla beraber etkileşim içinde olması hem de Atatürk sevgisini bu denli hissetmesi beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Ahmet ATMACA/ANKARA,