Anadolu Üniversitesinden uluslararası akademisyenlere araştırma desteği

Kurumsal ve bireysel olmak üzere iki kategoride verilecek araştırma destekleri, 2022 ve 2023 yıllarında dünyanın her yerindeki açık ve uzaktan öğrenme alanında çalışmalar yapan uluslararası araştırmacılara açık olacak. Destek programlarıyla yükseköğretim kurumları ve araştırmacılar arasında sürdürülebilir iş birliğini oluşturmak, araştırmacılar ve yükseköğretim kurumları arasında açık ve uzaktan öğrenme alanında bilgi alışverişini teşvik ederek proje ortaklıklarını artırmak amaçlanıyor.

Kurumsal Araştırma Destek Programında Anadolu Üniversitesi'nin de iş birliği içinde olduğu uluslararası kuruluşlar olan ICDE, EADTU, EDEN ve AAOU'ya üye kurumların akademik personeli başvuru yapabiliyor. Programdan faydalanmak isteyenlerin doktora derecesine sahip olması, ilgili kurumlarda doktor öğretim üyesi, doçent veya profesör pozisyonunda bulunması, açık ve uzaktan öğrenme alanında araştırma tecrübesine ve İngilizce yazılı-sözlü iletişim becerisine sahip olması gerekiyor. Belirli bir son başvuru tarihinin olmadığı destek programına başvurmak isteyenler proje başlangıç tarihinden 3 ay öncesine kadar başvuru yapabilecek ve destek almaya hak kazanan akademisyenler 3 aya kadar bir süreyle Anadolu Üniversitesi'nde araştırma yapabilecek. Kurumsal Destek programına 2022 ve 2023 yıllarında 20 araştırmacı kabul edilecek.

Bireysel Araştırma Destek Programına başvurmak isteyenlerin yine doktora derecesine, açık ve uzaktan öğrenme alanında araştırma tecrübesine ve İngilizce yazılı-sözlü iletişim becerisine sahip olmaları gerekiyor. Tıpkı Kurumsal Destek Programı gibi Bireysel Destek Programında da başvurmak isteyenler düşünülen destek başlangıç tarihinden 3 ay öncesine kadar başvuru yapabilecek ve destek almaya hak kazanan araştırmacılar 3 aya kadar bir süreyle programdan yararlanabilecek. Bu programa da 2022 ve 2023 yıllarında 20 araştırmacı kabul edilecek.

Araştırma desteği için başvuru yapan araştırmacılar alanın önde gelen akademisyenleri tarafından değerlendirilerek seçilecek. Misafir araştırmacılar Anadolu Üniversitesi'nin araştırma imkânlarından yararlanarak Anadolu Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi ile birlikte araştırma yapma fırsatı elde edecekler. Araştırmacıların konaklama ve yemek masrafları Anadolu Üniversitesi tarafından karşılanacak olup seyahat masrafları araştırmacıların kendilerine ait olacak.

Açıköğretim Sistemi Araştırma Destek Programları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna international.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilir.

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