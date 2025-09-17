Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, En Verimli Üniversite Binası Ödülünü Aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Binalarda Enerji Verimliliği Proje Yarışması (BENVER-2) kapsamında, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, "Üniversite Binaları" kategorisinde "En Verimli Üniversite Binası" ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinden 125 kamu, hizmet ve ticari bina arasından yapılan değerlendirmede, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarıyla öne çıkan Yunus Emre Kampüsü, jüri tarafından en başarılı üniversite binası olarak seçildi.

Değerlendirme sürecinde, aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, ısıtma sistemlerinin modernizasyonu, bina otomasyon sistemlerinin kurulması ve yalıtım gibi kriterler belirleyici oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliğin sadece teknik zorunluluk değil, gelecek nesillere karşı sorumluluk olduğunu bildirdi.

Adıgüzel, yeni öğrenciler adına dikilecek her fidanın hem doğaya hem de geleceğe bırakılacak armağan olduğu kaydederek, "Anadolu Üniversitesi olarak ülkemize ve dünyaya daha yaşanabilir bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.